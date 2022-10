Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “1.100 bambini uccisi dall’inizio del conflitto, 5 al giorno come in Siria”

“Sono 1.100 i bambini e le bambine uccisi o feriti dal 24 febbraio in Ucraina”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, sottolineando che “si tratta di una media di quasi 5 bambini ogni giorno, lo stesso triste andamento che registrammo 11 anni fa nella guerra in Siria oppure 5 anni fa in Yemen”. “Come sempre, come in ciascuna delle guerre precedenti, è altamente probabile che la cifra reale sia molto più alta. Bisogna fermare la guerra, i bambini e le bambine ucraine non devono pagare un prezzo così alto”, conclude Iacomini.