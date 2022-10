Terremoto Centro Italia: Amatrice, il 5 ottobre il Forum Maxxi per fare il punto sul futuro architettonico del centro storico e delle opere pubbliche

Mercoledì 5 ottobre Amatrice ospiterà il Forum del Maxxi, occasione per fare il punto sul futuro architettonico del centro storico e delle opere pubbliche. È prevista la partecipazione, tra gli altri, di Giovanni Legnini, commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Claudio Di Berardino, assessore della Regione Lazio, e di Giovanna Melandri, presidente di Fondazione MAXXI. Si parlerà di innovazione architettonica e identità storica del territorio, di condivisione e partecipazione. Tra le relazioni quelle intitolate “Dalla ‘Casa del futuro’ ai nuovi concorsi di progettazione”, tenuta dall’architetto Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, e “Dal ‘gruppo borghi’ al sito web ‘Idee per Amatrice’”, curata da Raffaella Falconio, coordinatrice del “gruppo borghi” della Struttura commissariale. Il pomeriggio sarà dedicato alle risorse culturali per la rinascita di Amatrice con un focus sul museo civico Cola Filotesio “come crocevia di un nuovo sistema di percorsi museali”. Ne parleranno Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola, e Pietro Barrera, coordinatore del progetto “Il MAXXI per Amatrice”.