Diocesi: Lucca, 400 studenti domani al meeting “Custodi della sostenibilità” con la presentazione del concorso “Cura del creato”

È in programma per domani, dalle 8.45 nei 2 complessi di San Romano e San Micheletto nel centro storico di Lucca, il meeting “Custodi della sostenibilità”, con la partecipazione di 400 studenti che si confronteranno sul tema della tutela dell’ambiente. L’iniziativa promossa e organizzata da vari uffici pastorali della diocesi di Lucca in collaborazione con scuole, enti e associazioni ed il patrocinio del Comune di Lucca, vuole sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità e della biodiversità, favorire le riflessioni e dare loro uno spazio dove interagire su tematiche ambientali di grande attualità sociale, di alto valore culturale e di rilevante importanza educativa. La prima parte della mattinata sarà dedicata ad una “caccia al tesoro” sul tema ambientale, mentre alle ore 11,30 inizierà il momento di discussione corale assieme anche a mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e la responsabile Ust Donatella Buonriposi. L’evento si concluderà con la presentazione del concorso “Cura del creato” che coinvolgerà tutte le scuole di Lucca, correlato al tema del meeting promosso dalla diocesi di Lucca.