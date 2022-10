Ue: Soete (Cese), “giovani e migranti al centro delle politiche e del processo legislativo europeo”

(Bruxelles) “È importante l’inclusione dei giovani per l’integrazione dei migranti in questo Anno europeo per i giovani. Si deve fare in modo che i giovani e i migranti possano essere al centro delle politiche Ue e del processo legislativo europeo. Sono, poi, importanti le relazioni con le parti sociali e le organizzazioni giovanili soprattutto in questo momento in cui gli Stati stanno prendendo decisioni sull’immigrazione e l’integrazione”: lo ha dichiarato Paul Soete, presidente del Gruppo per l’immigrazione e l’integrazione del Comitato economico e sociale, aprendo la due giorni del settimo Forum europeo sulle migrazioni (Emf) organizzato dal Cese e dalla Commissione europea, sul tema “L’inclusione dei giovani: la chiave per il successo dell’integrazione dei migranti”. Tra i partecipanti anche Mahdiyah Ayub, giovane leader, ex membro del progetto Football for Unity in Irlanda, che ha sottolineato l’importanza dello sport per l’inclusione dei migranti e rifugiati. “Lo sport mi ha sempre aiutato a integrarmi. L’integrazione attraverso lo sport porta all’unità, la pace e il rispetto reciproco”, ha ribadito Mahdiyah Ayub, spiegando come il calcio possa costruire ponti per l’inclusione.