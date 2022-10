Iraq: Baghdad, inaugurata statua mariana di due metri nel giardino del patriarcato caldeo

Baghdad (Foto Patriarcato caldeo)

Inaugurata nel giardino antistante l’edificio che ospita il patriarcato caldeo a Baghdad una statua dedicata alla Vergine Maria. Lo rende noto oggi il sito Baghdadhope che rilancia la notizia diffusa dal patriarcato caldeo. La statua in ferro, del peso di 150 kg e di due metri di altezza, è opera di suor Dina Qais Aziz, della Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, ed è stata realizzata in cinque mesi di lavoro come progetto per il conseguimento del diploma presso l’Istituto femminile di Belle Arti. Il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, ha dedicato la statua a Maria, “Signora della pace”, invocando pace, sicurezza e stabilità per l’Iraq ed il mondo intero.