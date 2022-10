Abusi: Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles, “in ascolto delle vittime affinché le loro esperienze guidino il nostro lavoro”

Nel comunicato con il quale la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles risponde al rapporto finale dell’inchiesta di Stato sugli abusi nelle istituzioni britanniche, che ha indagato anche la Chiesa, si ricorda anche il lavoro fatto per mettere a punto nuove strutture di prevenzione degli abusi più adeguate. “Prima della pubblicazione del rapporto dell’inchiesta di Stato (Independent inquiry into child sexual abuse) sulla Chiesa cattolica, nel novembre 2020, la Chiesa ha commissionato un’inchiesta indipendente sulle strutture per proteggere minori e adulti vulnerabili che sta per essere implementata”, si legge nel comunicato preparato dal “Catholic council”, l’ente avviato nel 2015 dalla Chiesa per aiutare l’inchiesta di Stato. “Il nuovo ente incaricato di monitorare queste strutture, la ‘Catholic Safeguarding Standards Agency’, ìAgenzia che controlla gli standard di salvaguardia di minori e adulti vulnerabili, che ha cominciato il suo lavoro nell’aprile 2021, controlla che tutte le misure di protezione vengano osservate. I cambiamenti introdotti rispondono alle raccomandazioni fatte dall’inchiesta di Stato nel suo rapporto sulla Chiesa cattolica”. “Un’importanza fondamentale nella messa a punto della nuova Agenzia l’hanno avuta le vittime e i sopravvissuti”, si legge ancora nel comunicato. “La Chiesa rimane impegnata ad ascoltare con umiltà coloro che sono stati feriti dalle azioni dei membri della Chiesa così che le loro esperienze possano guidare il nostro lavoro”.