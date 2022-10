Teologia ed ecumenismo: Fttr e Asli, il 21 e 22 ottobre a Padova una giornata di studio su “Coscienza e umanità”

“Coscienza e umanità. Fondamenti teoretici, fonti antiche, riflessioni moderne e contemporanee” è il titolo della giornata di studio articolata in due sessioni che si terranno il 21 e 22 ottobre nella sede di Padova della Facoltà teologica del Triveneto. L’iniziativa è promossa da Asli-Accademia di studi luterani in Italia e Facoltà teologica del Triveneto (Fttr), in collaborazione con Absi-Associazione biblica della Svizzera italiana, Ise-Istituto ecumenico San Bernardino, Venezia e Cattedra Rosmini presso la Facoltà teologica di Lugano.

“In un tempo che ci vede vivere oltre gli smarrimenti della post-modernità” intendiamo “porre ancora una volta la questione della ‘coscienza’ – spiega Franco Buzzi, presidente Asli –. Immediatamente essa ci si rivela come auto-consapevolezza: è il centro prospettico dal quale guardiamo tutto ciò che rientra nella nostra esperienza e, insieme, è il centro decisionale dal quale scaturiscono gli atteggiamenti pratici qualificanti le nostre scelte di vita”. Le riflessioni interrogheranno la Sacra Scrittura, la filosofia dell’Occidente, le scienze e le scienze umane, la storia del cristianesimo con le sue teologie e le sue prassi. “Auspicando per ogni soggetto umano uno spazio di libertà oltre ogni chiusura ideologica e oltre ogni determinismo fisico e neurobiologico, intendiamo portare alla luce – conclude Buzzi – quelle strutture antropologiche che possono garantire la libertà e la responsabilità delle nostre decisioni”.

La giornata di studio si aprirà il 21 ottobre alle 15.30 con i saluti di Andrea Toniolo, preside Fttr, e di Buzzi. L’introduzione ai lavori è affidata a Lubomir Žak, Università Palacky di Olomouc (Repubblica Ceca), Asli. Oltre a Buzzi interverranno Ernesto Borghi (Associazione biblica della Svizzera italiana); Pierluigi Imperatore (Epoché Institut, Napoli); Markus Krienke (Facoltà teologica Lugano, Asli). Sabato 22 ottobre interverranno alla seconda sessione Johannes Schilling (Università di Kiel); Dietrich Korsch (Università di Marburg, Asli); Lorenzo Raniero (Istituto di Studi ecumenici, Venezia); di Sergio Gaburro (Facoltà teologica del Triveneto).