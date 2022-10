Diocesi: Pavia, riparte la Scuola di cittadinanza e partecipazione. Domani appuntamento sulla sussidiarietà con mons. Brambilla e Vittadini

Riprendono domani, a Pavia, gli incontri della Scuola di cittadinanza e partecipazione della diocesi dedicata quest’anno al tema della sussidiarietà. Il ciclo di incontri, giunto alla decima edizione, è organizzato dal Servizio diocesano per i problemi sociali e il lavoro con Laboratorio di Nazareth e Fondazione Collegio universitario S. Caterina da Siena, in collaborazione con Csv Lombardia Sud e con l’accreditamento di “The Economy of Francesco”.

L’appuntamento inaugurale, in programma alle 21 presso il Collegio S. Caterina di Pavia, ha come titolo “Dai sussidi alla sussidiarietà”. Interverranno il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, e Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Seguiranno due testimonianze attraverso le quali saranno illustrate due risposte sussidiarie pavesi ai bisogni dei più deboli: quella di Pier Francesco Damiani su “Il Grup – rete pavese per la sostenibilità e la solidarietà”, e quella di Silvia e Massimo Zanotti su “Housing La casa di via dei Liguri”.

“Il filo rosso di tutto il decimo ciclo della Scuola di cittadinanza e partecipazione – spiega una nota – è come rispondere in modo sussidiario ai bisogni della Città di Pavia, avendo a mente specialmente i più deboli della nostra società”. I successivi incontri, tutti dalle 9.30, saranno dedicati a “Il bisogno della casa” (26 novembre), “I giovani, coi loro bisogni, i loro disagi e le loro disabilità” (18 febbraio 2023), “La sanità lombarda, tra nuovi modelli organizzativi e nuovi bisogni” (18 marzo) e “Festa del lavoro: le politiche attive del lavoro; c’è un lavoro per tutti?” (29 aprile).