Diocesi: Caritas Verona, presentazione del report 2022 di Caritas italiana ai delegati parrocchiali

Caritas diocesana Veronese incontra i delegati delle Caritas parrocchiali nel consueto appuntamento annuale di coordinamento delle Caritas del territorio. Quest’anno l’evento è previsto per sabato 22 ottobre nella parrocchia San Martino Vescovo a San Martino Buon Albergo, con un programma intenso, lungo l’intera mattinata, come da file pdf allegato.

La messa di inizio mattinata sarà presieduta dal vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili. Saranno presenti i parroci e referenti delle 43 Caritas territoriali che compongono la rete diocesana, con 96 delegati che a loro volta rappresentano 478 volontari dei Centri di ascolto e 725 degli Empori e Officine culturali. Inoltre, ci sarà la presenza degli operatori Caritas con il direttore, mons. Gino Zampieri, e Federica De Lauso e Vera Pellegrino di Caritas italiana, che presenteranno in particolare il Report nazionale 2022 su povertà ed esclusione sociale di Caritas Italiana, con focus su Verona.