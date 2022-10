Cammino sinodale: Rossano-Cariati, aperti i Cantieri di Betania. Mons. Aloise, “appassioniamoci per quello che dobbiamo fare”

(foto diocesi Rossano-Cariati)

La diocesi di Rossano-Cariati ha iniziato l’anno pastorale, con il convegno diocesano che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone provenienti da tutte le parrocchie e unità pastorali diocesane, segnando la ripresa dopo la pandemia ed il prosieguo del cammino sinodale voluto da Papa Francesco per la Chiesa italiana, che per la seconda fase prevede l’avvio dei Cantieri di Betania. “Vorrei ravvivare la passione per questa stagione della Chiesa che ha nel cammino sinodale la sua chiave di lettura decisiva. Vi invito ad appassionarvi: facciamo che tutte le nostre case siano animate dalla passione, dalla voglia di crederci, di fare. Appassioniamoci a questo tempo che è unico, appassioniamoci al cammino sinodale, viviamo con entusiasmo l’itinerario che ci porterà alla Chiesa di domani”. Sono queste le parole dell’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, che ha presieduto il convegno diocesano, al quale è intervenuta in collegamento online Giuseppina De Simone, membro del Comitato organizzativo nazionale, invitando ad appassionarsi per il lavoro futuro: “Tutto ciò non deve avvenire per imposizione, ma per attrazione. Dobbiamo essere esempi per gli altri con la nostra vita ogni giorno”.