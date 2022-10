Diocesi: Pescara-Penne, al via domani la seconda edizione di “Note di Bellezza” per la pace

Prenderà il via nella serata di domani, venerdì 21 ottobre, la seconda edizione della rassegna concertistica “Note di Bellezza” promossa dall’arcidiocesi di Pescara-Penne. Il primo degli otto appuntamenti, in programma con cadenza mensile, sarà ospitato dalle 21 all’Auditorium Giovanni Paolo II, in via Cavour a Pescara.

“Saremo introdotti in questo cammino di bellezza – spiega mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – da un concerto di violino e pianoforte. Paolo Morena e Alessandro Cappella ci aiuteranno a percepire la bellezza, a riscoprirla come essenziale nella nostra vita, perché la bellezza è conoscenza; la bellezza ci permette di aprire e allargare gli orizzonti della coscienza umana”.

Sarà la pace lo “spartito” principale che, appuntamento dopo appuntamento, gli artisti eseguiranno con la direzione artistica di Roberta Fioravanti. “La bellezza – continua l’arcivescovo – è la via verso il Trascendente, Dio, la bellezza è l’Uomo creato a sua immagine e somiglianza. La bellezza, quindi, ci aiuta a guardare le cose in un modo diverso, la bellezza è pace e di questa bellezza abbiamo bisogno soprattutto in questo tempo in cui l’assurdità della Guerra, del potere e quindi della distruzione, della disumanità che si realizza nello scavalcare gli altri per i propri interessi, si contrappone proprio all’armonia alla bellezza”.