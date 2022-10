Diocesi: Cerreto Sannita, domani il primo convegno delle Caritas parrocchiali

“Parrocchia: testimone della carità – Le tre vie: gli ultimi, il Vangelo, la creatività”. Questo il tema del primo convegno delle Caritas parrocchiali della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti che si terrà nella serata di domani, giovedì 21 ottobre. I lavori, ospitati presso il Centro pastorale “Emmaus” di Cerreto Sannita, prenderanno il via alle 18.15 con il saluto e la preghiera presieduta dal vescovo diocesano, mons. Giuseppe Mazzafaro. Sarà poi don Pino Di Santo, direttore della Caritas diocesana, ad introdurre l’intervento di don Carmine Schiavone, direttore della Caritas di Aversa e delegato regionale della Caritas Campania: “Ci aiuterà a comprendere meglio l’importanza e la necessità della presenza attiva della Caritas parrocchiale”, spiega don Schiavone, per il quale il convegno “rappresenterà l’avvio di un lungo percorso di formazione e di confronto per la crescita e la promozione della testimonianza della carità in tutte le parrocchie. Le tre vie indicate da Papa Francesco saranno la spinta concreta a riscoprire gli ultimi, il Vangelo, la creatività, quali finalità prioritarie nel nostro impegno”. Alle 19.30, poi, spazio al concerto e alla testimonianza proposti dal gruppo Gunà Percussion.