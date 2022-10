Ucraina: diocesi Asti, il 24 ottobre veglia di preghiera per la pace ad 8 mesi dall’inizio della guerra

Ad otto mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, con l’invasione dell’esercito russo, il 24 ottobre la comunità diocesana di Asti si ritroverà per una veglia di preghiera per invocare il dono della pace rispetto ad “una guerra disastrosa che non sembra prossima alla fine”. L’iniziativa è promossa da Caritas diocesana, Pastorale della salute e parrocchia di San Giovanni Bosco “in risposta – viene spiegato – ai numerosi appelli di Papa Francesco di essere costruttori di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di pace”. L’appuntamento è per le 21 del 24 ottobre presso la chiesa di San Giovanni Bosco: saranno presenti anche le famiglie fuggite dall’Ucraina ed accolte dalla Caritas. La veglia proseguirà con cadenza mensile fino al cessare della guerra.