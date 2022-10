Cammino sinodale: Massa Carrara-Pontremoli, da domani ad Avenza il convegno diocesano “Di me sarete testimoni”

È in programma per venerdì 21 e sabato 22 ottobre il convegno diocesano “Di me sarete testimoni” con il quale la Chiesa di Massa Carrara-Pontremoli darà avvio al secondo anno di Cammino sinodale. I lavori, che si apriranno alle 17 di domani con la preghiera presieduta dal vescovo Mario Vaccari, saranno ospitati presso la chiesa parrocchiale di Maria SS. Mediatrice ad Avenza. Sarà poi il vicario per la Pastorale, don Maurizio Iandolo, ad introdurre il convegno che vedrà la partecipazione di Giuseppina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e membro del Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale, che relazionerà su “La strada e il villaggio: il cantiere del prossimo anno”. Il tema scelto è tra i “cantieri” suggeriti dalla Chiesa italiana: oltre a quello della strada e del villaggio, c’è quello delle case e quello delle diaconie. “Come pista di lavoro – ha spiegato don Iandolo – il nostro vescovo è orientato sul primo cantiere dedicato alla strada e al villaggio, perché possa essere un punto di riferimento del percorso pastorale della nostra comunità diocesana”. Dopo la relazione di De Simone, i partecipanti saranno coinvolti in tavoli sinodali. Alle 21.15, poi, verrà celebrata la veglia missionaria con il conferimento del mandato ai delegati sinodali, facilitatori nelle parrocchie. Il convegno proseguirà poi nella mattinata di sabato 22, con l’intervento di mons. Vaccari e del Consiglio episcopale, la condivisone dell’esperienza vissuta nei tavoli sinodali e le conclusioni del vicario per la Pastorale.