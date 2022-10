Diocesi: Gorizia, domani la veglia missionaria. Ricordo del martirio del sacerdote iracheno padre Ganni

Venerdì 21 ottobre, dalle 20.15, la Chiesa di Gorizia celebrerà la veglia missionaria diocesana sul tema “Di me sarete testimoni” presso la chiesa della Beata Vergine Marcelliana a Monfalcone. Nella veglia, rende noto la diocesi, verrà esposta la statua della Madonna di Batnaya, villaggio che si trova nel nord dell’Iraq, profanata dall’Isis e simbolo delle persecuzioni contri i cristiani. Per l’occasione verrà presentata una testimonianza sulla realtà della chiesa irachena e in modo particolare sulla figura del sacerdote cattolico caldeo – oggi Servo di Dio – Ragheed Ganni, martirizzato a Mosul dopo aver celebrato la messa della Pentecoste del 2007, per essersi rifiutato di tener chiusa la chiesa come da ordini. Inoltre, ascolteremo la testimonianza di Lorena Cucit sull’esperienza missionari di quest’estate in Costa d’Avorio. Durante la celebrazione verrà conferito da parte dell’arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria Redaelli il mandato ai catechisti.