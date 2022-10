Migranti: da inizio anno sbarcate 76.716 persone sulle nostre coste. Oltre 4.900 ad ottobre

Sono finora 76.716 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 50.876 mentre nel 2020 furono 26.280. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Negli ultimi due giorni sono state 503 (277 ieri e 226 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 4.926 il totale di quelle arrivate via mare in Italia da inizio mese. L’anno scorso, in tutto ottobre, furono 7.097, mentre nel 2020 furono 3.477.

Degli oltre 76.700 migranti sbarcati in Italia nel 2022, 16.229 sono di nazionalità egiziana (21%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Tunisia (15.931, 21%), Bangladesh (11.277, 15%), Siria (5.961, 8%), Afghanistan (5.870, 8%), Costa d’Avorio (2.572, 3%), Guinea (2.033, 3%), Eritrea (1.923, 2%), Pakistan (1.849, 2%), Iran (1.798, 2%) a cui si aggiungono 11.273 persone (15%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.