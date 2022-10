Coronavirus Covid-19: Isernia, domani convegno su fragilità e post-pandemia

“Covid e fragilità. Un impegno comune per il post Covid”. Questo il tema del convegno che si terrà domani, venerdì 21 ottobre, ad Isernia per iniziativa della locale sezione dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid) con il patrocinio della diocesi di Isernia-Venafro. “Il fenomeno sociale da cui stiamo uscendo”, si legge in una nota, “ha lasciato forti strascichi in buona parte della popolazione, soprattutto più anziana. Da febbraio 2020 con l’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia, la popolazione anziana nella fascia di oltre 70 anni non solo ha rappresentato il segmento generazionale maggiormente coinvolto, ma anche quello che ha pagato in termini di vittime il costo maggiore; infatti, sebbene siano stati segnalati decessi correlati al Covid-19 in giovani adulti, l’età media dei pazienti deceduti è rimasta comunque alta”.

Al convegno, ospitato dalle 18 presso la Sala delle Colonne in via Mazzini ad Isernia, interverranno il vescovo Camillo Cibotti, Enzo Di Luozzo, vicepresidente dell’Ucid Isernia, Luigi Gentile, presidente della Commissione nazionale Ucid Sanità, don Antonio Mastantuono, assistente ecclesiastico dell’Ucid nazionale, e Paola Pisanti, consulente esperto in Malattie croniche del ministero della Salute. A moderare l’incontro sarà Fabio Zavattaro, giornalista, già vaticanista del Tg1 Rai.