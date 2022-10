Papa Francesco: serve “maggiore corresponsabilità dei laici per la vita e il futuro della Chiesa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Favorire la comunione, la partecipazione e l’impegno missionario di tutti i battezzati, attraverso un processo di discernimento spirituale incentrato sull’incontro, sull’ascolto e sulla riflessione, per giungere a una sempre maggiore apertura alla novità dello Spirito e ai suoi suggerimenti”. Così il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti al Capitolo generale dei Missionari di Mariannhill, ha riassunto l’obiettivo del Sinodo intrapreso in questi mesi dalla Chiesa universale, in preparazione all’Assemblea del Sinodo dei vescovi del prossimo anno. “Un elemento essenziale del percorso sinodale è lo sviluppo di un maggiore senso di corresponsabilità dei fedeli laici per la vita e il futuro della Chiesa”, ha raccomandato Francesco: “La storia della vostra Congregazione mostra che, fin dall’inizio, la predicazione del Vangelo è stata accompagnata dall’impegno per incoraggiare le vocazioni autoctone, per promuovere uno sviluppo umano integrale all’interno delle comunità locali e per sviluppare uno spirito di responsabilità condivisa per il bene comune”. “Mentre perseverate negli sforzi per portare avanti questa unità e solidarietà al servizio del Vangelo, vi incoraggio a coltivare una costante conversione pastorale, che possa trovare espressione in ogni dimensione della vita e dell’attività della vostra Congregazione, dalla formazione sacerdotale e spirituale dei laici alla pianificazione concreta dei progetti apostolici”, l’invito del Papa.