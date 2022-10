Ucraina: S.B. Shevchuk, “bambini strappati ai genitori e portati via con la forza dagli occupanti, dove sono e quanti sono?”

Bambini strappati con la forza dai loro genitori e portati via. È quanto denuncia l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica, nel videomessaggio diffuso ieri di ritorno da un viaggio pastorale nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. “Durante le nostre visite ho avuto la possibilità di vedere le lacrime di padri e di madri i cui figli sono stati portati via con la forza dagli occupanti”, dice Shevchuk. “Molti dei nostri compatrioti che sono partiti dai territori occupati, a volte anche miracolosamente, raccontano delle indescrivibili umiliazioni e abusi nei campi di filtrazione prima di essere lasciati andare dal territorio occupato. E ci sono molti casi in cui ciascun membro della famiglia viene filtrato separatamente. A volte, poi, con l’orrore papà e mamma vedono che sono stati rilasciati e il bambino gli è stato portato via. Dove sono questi bambini? Quanti sono? Non sappiamo precisamente. Ho visto le lacrime di papà e mamma che non sanno dove sia il loro bambino. Preghiamo per quei bambini. Preghiamo per quelle famiglie. Per coloro che sono stati strappati con la forza alla protezione e all’amore della loro famiglia, dei loro parenti”.