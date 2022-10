Armida Barelli: Alghero, da domani mostra tematica sulla beata e il ruolo della donna nella società di ieri e oggi

Nell’ambito della Settimana di cultura per lo sviluppo e l’ambiente promossa dal Comune di Alghero in collaborazione con la diocesi di Alghero-Bosa, il Centro di studi & politica “Giuseppe Toniolo” di Alghero, la Fondazione Alghero per Musei-Eventi-Turismo, dal 21 al 30 ottobre la Torre de l’Esperò Reial (Torre dello Sperone Reale) ospiterà anche la mostra su Armida Barelli in formato poster, per riflettere sul tema “Armida Barelli e il ruolo della donna nella società ieri e oggi”. In questo contesto si inserisce anche la conferenza “Armida Barelli – Quando la donna crede nelle opere impossibili” in programma per giovedì 27 ottobre, alle 18.30, con la partecipazione di Gemma Giannini, Neria De Giovanni e Marisa Castellini.