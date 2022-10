Ambiente: Uisg, un documento delle suore contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità

“Religiose per la tutela dell’ambiente: voci dalle periferie” è il titolo della dichiarazione che sarà diffusa il 3 novembre dall’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg). Il documento, si legge in una nota, testimonia “il contributo delle suore nella lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità”. La dichiarazione viene pubblicata in vista del vertice Onu sul cambiamento climatico Cop27, con l’obiettivo di “arricchire il dibattito globale sulle politiche ambientali attraverso l’inclusione di voci delle comunità marginalizzate sostenute dalle suore”.