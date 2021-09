Venezia 78: presentato il progetto “Divina Lux, dentro la commedia con gli occhi di Lucia”

Presentato alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il progetto “Divina Lux, dentro la commedia con gli occhi di Lucia”, il film sui luoghi simbolo di Santa Lucia in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il progetto vuole esplorare il legame che unisce indissolubilmente Dante Alighieri e Santa Lucia vergine e martire di Siracusa attraverso la realizzazione di un film ambientato nei tre luoghi simbolo ad essa consacrati: la Sicilia, la Puglia e il Veneto. Un percorso di trascendenza all’interno delle tre cantiche della Divina Commedia, vista e raccontata con gli occhi di Lucia, in cui la storia della santa protettrice degli occhi e del pellegrinaggio delle sue sacre spoglie per il Mediterraneo si alternerà al suo fondamentale ruolo nel viaggio ultraterreno del Sommo Poeta tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. “Divina Lux” vuole mettere in luce un argomento sinora poco esplorato nell’analisi critica della Divina Commedia, ovvero il forte legame che unisce Dante e Lucia, ponendo le basi di un progetto europeo che metta in connessione tutte le realtà che sono collegate al culto e alla tradizione di Santa Lucia.

La presentazione del progetto, candidato all’“Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – 2021″ del ministero della Cultura con il supporto della Regione Veneto, della Regione Sicilia e della Regione Puglia, ha rappresentato il primo tavolo istituzionale d’incontro fra gli enti coinvolti nel progetto, ovvero la Regione Veneto, la Regione Sicilia, la Regione Puglia, il patriarcato di Venezia, l’arcidiocesi di Siracusa, il comune di Siracusa, il comune di Venezia ed Euforica Aps.

Sono intervenuti Fausta Bressani, direttore dell’assessorato ai Beni, attività culturali e sport della Regione Veneto; Antonio Triolo, capo della Segreteria Particolare dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia; Anna Maria Candela, Dirigente del Servizio Promozione e sviluppo delle economie culturali della Regione Puglia; don Gianmatteo Caputo, direttore dell’Ufficio promozione dei beni culturali e dell’Ufficio pastorale del turismo del patriarcato di Venezia e rettore del santuario di Lucia di Venezia; Giuseppe Piccione, delegato dell’arcidiocesi di Siracusa, del comune di Siracusa e presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa; Giovanni Oliva, presidente di Euforica Aps.