Formazione: Università Cattolica, al via l’XI edizione del corso “Disability manager e mondo del lavoro”

Quali competenze sono necessarie per promuovere delle buone prassi in grado di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, specie in un momento storico così difficile, ancora segnato dalla pandemia? A questa domanda risponde il corso di formazione continua dell’Università Cattolica “Disability manager e mondo del lavoro”, arrivato alla sua undicesima edizione e promosso dal Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della vita e dal CrifipAB (Centro di ricerca sulla Filosofia della persona Adriano Bausola) in collaborazione con Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta.

Il “tratto distintivo del corso – ricorda il direttore scientifico Adriano Pessina, docente di Filosofia morale e direttore del CrifipAB – è l’attenzione posta, in chiave etica e filosofica, alla centralità della persona, che non si identifica con la sua disabilità: la prima barriera all’inserimento lavorativo è, infatti, culturale”.

Le ultime due edizioni hanno ricevuto l’accreditamento presso Regione Lombardia che rilascia l’attestato che certifica le competenze relative alla figura professionale del Disability manager, esperto di gestione delle risorse umane con disabilità.

In vista dell’inizio del corso, a ottobre 2021, Fondazione Deutsche Bank Italia, che contribuisce alla cultura, diffusione e formazione in ambito di inclusione e disabilità, sosterrà il costo di alcune iscrizioni tramite borsa di studio, pari a circa 20mila euro complessivi, da distribuirsi fra le due sessioni annuali del 2021 e del 2022. La selezione, tramite criteri meritocratici, è affidata a una commissione Università Cattolica-Deutsche Bank. Le iscrizioni sono aperte a chi possiede un diploma di laurea triennale, o equivalente. Il corso si svolgerà tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in presenza, presso la sede di via Carducci dell’Università Cattolica a Milano. Il bando per le borse di studio scade il 9 settembre; iscrizioni si chiudono il 19 settembre. Info sul sito.