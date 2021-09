Diocesi: Torino, il 14 settembre alla Consolata celebrazione per il trentennale di ordinazione episcopale di mons. Nosiglia

In occasione del trentesimo anniversario di ordinazione episcopale, mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, presiederà il prossimo 14 settembre una celebrazione eucaristica di ringraziamento. Alla messa, in programma alle 19 presso il santuario della Consolata a Torino, parteciperà la comunità diocesana che si stringerà attorno al proprio pastore per festeggiare l’importante ricorrenza.

Ordinato sacerdote il 29 giugno 1968 per la diocesi di Acqui, mons. Nosiglia è stato consacrato vescovo il 14 settembre 1991, a Roma, per le mani del card. Camillo Ruini. Ha esercitato il suo ministero episcopale prima come vescovo ausiliare e poi come vicegerente di Roma fino al 2003, anno in cui è stato nominato vescovo di Vicenza. Dal 2010 è arcivescovo di Torino e dal 2019 è anche amministratore apostolico di Susa.