Custodia del Creato: Sora, l’11 e 12 settembre animazioni, mostre e un convegno. Messa presieduta dal vescovo Antonazzo

Nella diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo l’annuale Giornata per la custodia del creato si articolerà, nel rispetto delle norme anti-Covid, in due giorni: sabato 11 e domenica 12 settembre presso la Basilica di Canneto e la sua suggestiva valle. A promuoverla diversi uffici diocesani: Caritas, Pastorale sociale e del lavoro, Progetto Policoro, Ufficio per l’ecumenismo; Fondazione Cammino di Canneto; Basilica di Canneto; Conferenza episcopale laziale; con il coinvolgimento di Parco nazionale d’Abruzzo e Molise, Gal, Ama e Comitato Sale. La giornata di sabato 11 inizierà con animazione e percorsi a cura del Parco nazionale d’Abruzzo e Molise e l’apertura di una mostra con disegni dei bambini delle varie comunità parrocchiali raffiguranti il creato, sotto diverse forme. Alle 12:30 la Messa nella Basilica, celebrata dal vescovo Gerardo Antonazzo; alle 15 l’esposizione delle immagini raffiguranti statue ed edicole mariane delle varie parrocchie. Domenica 12 alle 9, nel rispetto del distanziamento e delle norme anticovid, si terranno percorsi ecologici penitenziali verso la Valle e la Basilica. Alle 12:30 la Messa; alle 15:30 il convegno “Ecologia integrale è difesa della vita”. All’evento, introdotto dal vescovo Antonazzo, interverranno p. Stefano Checchin, presidente Pontificia Accademia mariana internazionale, e Alberto Gambino, presidente Scienza&Vita e prorettore vicario dell’Università europea di Roma. Nel corso del convegno verrà distribuito il commento all’Enciclica Laudato Si’ del governatore emerito della Banca d’Italia Antonio Fazio.