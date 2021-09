Sinodo: diffusi oggi il documento preparatorio e il Vademecum, gli obiettivi principali

Uno strumento “per favorire la prima fase di ascolto e consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari (ottobre 2021 – aprile 2022), nella speranza di contribuire a mettere in moto le idee, le energie e la creatività di tutti coloro che prenderanno parte all’itinerario, e facilitare la condivisione dei frutti del loro impegno”. È il documento preparatorio del Sinodo, dal titolo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, che si aprirà solennemente il 9-10 ottobre prossimi a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare. Una tappa fondamentale sarà la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. Il testo, diviso in tre parti, comincia tracciando “alcune caratteristiche salienti del contesto contemporaneo; illustra sinteticamente “i riferimenti teologici fondamentali per una corretta comprensione e pratica della sinodalità”; offre “alcuni spunti biblici che potranno nutrire la meditazione e la riflessione orante lungo il cammino”; illustra “alcune prospettive a partire dalle quali rileggere le esperienze di sinodalità vissuta”; espone “alcune piste per articolare questo lavoro di rilettura nella preghiera e nella condivisione”. Per accompagnare concretamente l’organizzazione dei lavori viene proposto un Vademecum metodologico, allegato al documento preparatorio e disponibile sul sito dedicato, che offre “alcune risorse per l’approfondimento del tema della sinodalità”, tra cui il Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, tenuto da Papa Francesco il 17 ottobre 2015, e il documento “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa”, elaborato dalla Commissione Teologica Internazionale e pubblicato nel 2018.