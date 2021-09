Persone con disabilità: Assisi, l’Istituto Serafico compie 150 anni. Tante iniziative tra il 17 settembre e il 13 dicembre, a conclusione l’udienza speciale dal Papa

Per rendere omaggio alla vita più fragile e indifesa, in occasione del suo 150° anniversario, l’Istituto Serafico di Assisi ha organizzato una serie di iniziative, che si articoleranno nei mesi di settembre e dicembre. Si parte il 17 settembre, giorno della fondazione del Serafico nel 1871 da parte di San Ludovico da Casoria: alle ore 21, presso il Teatro Lyrick di Assisi, si svolgerà un evento celebrativo con la proiezione del docufilm “Nella vita c’è la Vita” – realizzato dalla regista Maria Amata Calò – che racconta il Serafico attraverso gli occhi di Giorgio, un ragazzo ospite dell’Istituto, ma anche attraverso le voci e le testimonianze toccanti di genitori, medici, operatori e di tutto il personale che compone la grande famiglia di questa opera storica. Ospite speciale della serata sarà Giovanni Caccamo, cantautore scoperto da Franco Battiato e vincitore della categoria “Nuove proposte” alla 65ª edizione del Festival di Sanremo, che dedicherà un tributo al maestro recentemente scomparso ed eseguirà brani del suo repertorio, fondendo la propria la sensibilità artistica e cantautorale con quella sociale dell’Istituto. Il 18 settembre, alle ore 21, presso la piazza della basilica inferiore di san Francesco ad Assisi si terrà in onore del Serafico il concerto della banda della Polizia di Stato, che vedrà la partecipazione del tenore Francesco Grollo. Il 3 e il 4 dicembre si svolgerà il primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze. L’ultimo appuntamento il 13 dicembre, quando Papa Francesco riceverà, in un’udienza speciale, il Serafico di Assisi. Un incontro che sancisce il forte legame tra il Santo Padre e il Serafico, nato fin dall’inizio del suo pontificato, quando il 4 ottobre 2013 iniziò il suo pellegrinaggio ad Assisi proprio con la visita all’Istituto. “Queste piaghe devono essere ascoltate”, con queste parole Papa Francesco tracciava il cammino del Serafico nella cura di bambini e ragazzi con fragilità, definendo quello che da 150 anni è il suo operato: “L’amore concreto”. Per l’intero programma delle celebrazioni dei 150 anni del Serafico: www.serafico.org.