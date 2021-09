Coronavirus Covid-19: Figliuolo, “a fine settembre l’80% di vaccinati”. “Da questo mese terza dose per immuno-compromessi”

“Oggi abbiamo superato l’80% di prime somministrazioni per la popolazione over 12, e siamo quindi sicuri che a fine settembre raggiungeremo l’80% di vaccinati, cioè 43,2 milioni di persone. La campagna comunque continuerà e i motori non si spegneranno il 1° ottobre”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, gen. Francesco Paolo Figliuolo, che questa mattina si è recato in visita al centro di distribuzione Amazon di Passo Corese, che ospita al proprio interno l’hub vaccinale della Asl di Rieti.

“La preoccupazione è per le persone tra i 50 e i 60 anni, considerando la pericolosità della variante Delta che è molto insidiosa”, ha proseguito il commissario, ribadendo che “più ci vacciniamo, più si bloccano le varianti”. “Bisogna convincere le persone ancora titubanti. Mancano pochissimi over 80, mentre per la fascia 12-15 siamo al 50%”, ha aggiunto Figliuolo, spiegando che “a settembre cominceremo con la terza dose per gli immuno-compromessi, e stiamo lavorando con il ministro della Salute affinando gli strumenti informatici per essere pronti, in attesa delle indicazioni dell’Aifa”.

Relativamente all’inizio dell’anno scolastico, il commissario ha ribadito l’impegno per ripartire in presenza: “La socialità è il valore aggiunto dell’insegnamento e da benessere come espresso dal Comitato nazionale di bioetica”.