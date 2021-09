Commissione Ue: obbligazioni verdi per un valore fino a 250 miliardi di euro. Hahn, “impegno a favore della sostenibilità”

La Commissione europea ha adottato oggi un quadro per le obbligazioni verdi sottoposto a valutazione indipendente, “facendo così un passo avanti verso l’emissione di obbligazioni verdi per un valore fino a 250 miliardi di euro, pari al 30% dell’emissione totale di NextGenerationEu”. Il quadro fornisce a chi investe in tali obbligazioni “la certezza che i fondi mobilitati saranno destinati a progetti verdi e che la Commissione riferirà in merito al loro impatto ambientale”, spiega una nota del Palazzo Berlaymont, sede dell’esecutivo Ue. Ora che il quadro è stato adottato, la Commissione “procederà a breve, ossia nel mese di ottobre, alla prima emissione di obbligazioni verdi nel rispetto delle condizioni di mercato”. Johannes Hahn, commissario per il bilancio e l’amministrazione, ha dichiarato: “L’intenzione di emettere fino a 250 miliardi di obbligazioni verdi da qui alla fine del 2026 ci farà diventare il più grande emittente di obbligazioni verdi al mondo. Questo è anche un segno del nostro impegno a favore della sostenibilità e pone la finanza sostenibile al centro dello sforzo di ripresa dell’Unione”.

Come annunciato nei mesi scorsi, la Commissione ha anche riesaminato il suo piano per il finanziamento della ripresa nel 2021 e ha confermato l’intenzione di emettere quest’anno obbligazioni a lungo termine per un totale di circa 80 miliardi, da integrare con decine di miliardi di euro di buoni dell’Ue a breve termine. La Commissione emetterà i buoni dell’Ue esclusivamente mediante aste, che dovrebbero iniziare il 15 settembre. Ne saranno organizzate in linea di massima due al mese per i buoni Ue, il primo e il terzo mercoledì.