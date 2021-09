Diocesi: Loreto, domani la tradizionale accensione della lampada per l’Italia e per il mondo

La Festa della Natività della Beata Vergine Maria a Loreto “avrà il suo culmine nella giornata dell’8 settembre con la tradizionale accensione della lampada per l’Italia e per il mondo da parte di un protagonista del mondo dello sport”. Lo annuncia la delegazione pontificia. “Sarà lo sport con i suoi valori ad accompagnare queste giornate così significative per il santuario e per i devoti alla Santa Casa”, evidenzia la delegazione pontificia. Il rito “dell’accensione della lampada” esprime “la preghiera di tutta la Chiesa, perché il mondo dello sport contribuisca a ripartire con rinnovato slancio promuovendo la crescita di una società più umana e fraterna”.

Il programma prevede che stasera, alle ore 21, in piazza della Madonna, la recita del santo rosario, presieduto da mons. Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, con una rappresentanza dell’Aeronautica militare. La preghiera sarà trasmessa in diretta e sui canali di streaming del santuario, YouTube “Santa Casa Loreto” e www.santuarioloreto.va.

Domani, mercoledì 8 settembre, alle ore 9.30, in basilica, incontro con la testimonianza di alcuni sportivi sul tema “Dallo sport alla vita per essere luce”. Interverranno campioni del mondo sia in presenza sia “on line”: Gianni Bugno, Fabio Capello, Giovanni Galli, Carlo Macchini, Dino Meneghin, Andrea Zorzi. L’iniziativa è patrocinata anche dal Coni Regione Marche e Coni Paralimpico Regione Marche. Alle ore 11.30, in basilica, celebrazione presieduta dal card. Beniamino Stella, prefetto emerito della Congregazione per il Clero, concelebrata da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per il santuario della Santa Casa di Loreto, da don Bernardino Giordano, vicario generale, e dai parroci della prelatura. Al termine, uno sportivo accenderà “la lampada della preghiera” per il mondo che sarà posta nella Santa Casa, sopra l’altare davanti all’effige della Beata Vergine.

Dopo la messa, sul sagrato vi sarà la preghiera dell’Angelus e la benedizione a tutto il mondo dell’Aeronautica civile e militare, mentre alcuni velivoli sorvoleranno il cielo di Loreto, per omaggiare la loro celeste patrona. Seguirà la consegna del premio “Città di Loreto”.

La diretta televisiva della celebrazione eucaristica sarà trasmessa su Vatican Media (www.vaticannews.va, canale 555 del digitale terreste a Roma e 515 piattaforma Sky), Telepace (digitale terrestre e streaming), Padre Pio Tv (canale 145 del digitale terrestre, canale 852 Sky) sui canali di streaming del santuario (YouTube “Santa Casa Loreto” e www.santuarioloreto.va).

Alle ore 21 vi sarà sul sagrato della basilica il concerto della fanfara del Comando scuole dell’Aeronautica militare, 3° Regione aerea di Bari.

L’orario delle messe per il giorno 8 settembre sarà il seguente: 7, 8.30, 10, 11.30, 17 e 18.30.