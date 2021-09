Diocesi: Cosenza, oggi l’immagine della Madonna del Pilerio è stata portata davanti al Tribunale

“Questo è il luogo in cui si amministra la giustizia. Anche quando si è chiamati a esprimere un giudizio, questo non deve mai significare giudicare la coscienza altrui”. Lo ha detto questa mattina mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, nel piazzale dinanzi al tribunale bruzio, dove è stata recata l’immagine della Madonna del Pilerio, di cui domani si celebra la festa liturgica. L’evento è stato organizzato dall’Unione giuristi cattolici italiani di Cosenza. “Quello di oggi è l’ultima visita dell’icona alle Istituzioni – ha detto il presule -. Ma gli ultimi saranno i primi e questo è il luogo in cui gli ultimi trovano il ristoro nella giustizia”. Per mons. Nolè, “il cuore di Maria è presso le istituzioni, dove si combatte per la giustizia. Sia sempre un combattimento in favore dell’uomo e della persona”.