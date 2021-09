Congresso eucaristico: a Londra una settimana di iniziative per i fedeli inglesi che non sono potuti partire per Budapest

Un “congresso eucaristico” nel cuore di Londra, per consentire a centinaia di cattolici di partecipare a distanza all’appuntamento internazionale che si sta svolgendo, in questi giorni, a Budapest. La settimana di celebrazioni comincerà con una messa del primate cattolico di Inghilterra e Galles Vincent Nichols alle 12 di domenica prossima, 12 settembre, nella chiesa cattolica di Corpus Christi Church, a Covent Garden. La conclusione sarà domenica 19 settembre con una processione del Santissimo Sacramento nelle strade centrali della capitale britannica guidata dal vescovo ucraino Kenneth Nowakowki e da mons. Keith Newton, dell’ordinariato di Nostra Lady di Walsingham. L’iniziativa è stata organizzata perché, per colpa del Covid, moltissimi cattolici che dovevano andare a Budapest per il Congresso eucaristico non sono potuti partire. Le messe, ogni giorno della settimana, verranno celebrate in forme diverse del rito romano e, giovedì 16 settembre, verrà adottata la “liturgia divina della Chiesa cattolica ucraina”. Venerdì 17 settembre, poi, vi sarà una messa solenne di Requiem per i morti di Covid. “Molti di noi speravano di poter partecipare al Congresso eucaristico internazionale di Budapest ma non siamo potuti partire e, per questo motivo, abbiamo pensato a una formula alternativa qui a Londra”, ha spiegato don Allan Robinson, rettore della Corpus Christi Church, da dove comincerà la settimana di celebrazioni.