Venezia 78: Papaboys, una messa per gli artisti presenti alla Mostra del Cinema e lancio di un film

Una messa per gli artisti presenti alla Biennale del Cinema e lancio di un film. Sono le iniziative promosse dall’associazione “Papaboys” nei giorni della Biennale a Venezia. La messa, dedicata a tutti gli artisti e addetti ai lavori, presenti al Festival del Cinema di Venezia (9 settembre, ore 18.30 presso la chiesa di San Francesco della Vigna) aprirà la due giorni dei Papaboys. Una frase di Papa Francesco, in contemporanea, sarà consegnata da 50 giovani a tutti gli operatori del cinema ed alle istituzioni presenti al Lido; sono parole che il Pontefice ha rivolto come incoraggiamento proprio al mondo del cinema: “Sia un luogo di comunione, creatività, visione e scuola di umanesimo”. Il giorno successivo, 10 settembre, alle ore 21, nel chiostro dell’Istituto di studi ecumenici “S. Bernardino” andrà invece in scena la prima edizione del “Premio Different”, “un momento di arte, cultura e solidarietà”, promosso dalla produzione cinematografica indipendente 3B Film, per valorizzare coloro che ogni giorno, “con il lavoro e con il cuore, fanno davvero la differenza”. Durante la serata, ideata dalla regista Maria Berardi, presentata dall’attore Pietro Romano e dalla modella Elisa Pepe Sciarria, sarà proiettato in anteprima un “reel” del film “Oltre l’infinito… Nuovi Orizzonti”, girato durante l’estate tra Massa Marittima, Follonica e Roma. La due giorni veneziana sarà arricchita da eventi di divulgazione culturale ed enogastronomica. La produzione televisiva dell’evento è affidata alla “Venezie Channel”, piattaforma d’informazione e divulgazione culturale realizzata con il sostegno del Grassi Group di Roma che è anche parte del progetto lanciato a livello mondiale da Papa Francesco, che prende il nome di “Laudato si’”.