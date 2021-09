Diocesi: Lecce, il quotidiano online compie 3 anni. Mons. Seccia, “porta la luce della fede nelle strade della comunicazione digitale!”

“Sono lieto di rivolgere i miei più sinceri auguri a Portalecce: il nostro quotidiano online oggi compie tre anni. In questi 36 mesi, il portale dell’arcidiocesi è cresciuto giorno dopo giorno ed ha imparato a navigare con equilibrio, sapienza e professionalità sulle ali del web, fornendo una comunicazione reale nel mondo virtuale”. Sono queste le parole con le quali l’arcivescovo, mons. Michele Seccia, saluta l’anniversario del quotidiano online della diocesi salentina, inaugurato proprio l’8 settembre del 2018 in occasione del suo insediamento nella diocesi salentina e 21° anniversario della sua consacrazione episcopale. “Sono grato a tutti coloro che hanno reso possibile questo capolavoro della comunicazione diocesana che ci viene invidiato da tante Chiese locali”, prosegue il presule che definisce Portalecce.it non solo la voce della diocesi, ma uno strumento efficace che consente di immettere nella rete la luce del Vangelo: “Un vicolo di pastorale secondo la visione di Papa Francesco che ha sempre incoraggiato la Chiesa in uscita permanente utilizzando anche ciò che il progresso umano mette a disposizione dello sviluppo integrale della persona. In mezzo a tante occasioni di conoscenza, approfondimento e divulgazione di notizie, il portale dell’informazione della diocesi offre chiavi di lettura secondo verità sulle vicende di questo mondo, sforzandosi di dare una prospettiva di fede ai diversi accadimenti”. Ricordato da mons. Seccia come durante la pandemia, Portalecce sia stato indispensabile per un fruttuoso servizio pastorale, grazie alla web radio, la web tv e le collaborazioni con i media locali. Anche per questo il ringraziamento al direttore Vincenzo Paticchio e ai collaboratori volontari. “Il mio compito è ora quello di sostenerne i passi, indicarne gli ulteriori obiettivi e profondere ogni energia affinché questo portale divenga anche economicamente sostenibile e la voce della Chiesa di Lecce possa risuonare nelle agorà pubbliche, dando voce a chi spesso si sente ignorato o emarginato. A tale scopo, mi fa molto piacere vedere come esso dia ampio spazio alle attività diocesane, ma anche alle piccole o grandi iniziative parrocchiali, mostrando la vitalità di una Chiesa che non si ferma dinanzi alle difficoltà, ma che guarda con fiducia e speranza al domani”. Mons. Seccia non risparmia nel finale un richiamo a sacerdoti, parroci e operatori pastorali che rifiutano ancora questi mezzi di comunicazione pastorale, augurandosi la loro conversione alle frontiere della rete. “Auguri a noi, di vero cuore, Portalecce! Il vescovo – che festeggia nel giorno del tuo compleanno l’anniversario del proprio servizio episcopale nella Chiesa e per la Chiesa – ti benedice e ringrazia per il lavoro che svolgi: anch’esso è parte integrante del suo ministero di successore degli Apostoli! Ora, guarda avanti con rinnovata fiducia e porta la luce della fede nelle strade della comunicazione digitale!”.