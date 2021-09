Diocesi: Terni, a Narni da oggi a domenica la festa in onore di Maria nel santuario della Madonna del Ponte

A Narni, nella diocesi di Terni-Narni-Amelia, si celebra la festa della Madonna del Ponte. “Nel santuario diocesano della Madonna del Ponte a Narni scalo è custodita l’immagine di Maria con il Bambino, affrescata nella grotta all’interno del santuario, risalente al 1050 e da sempre molto venerata. Viandanti e pellegrini di passaggio lungo la via Flaminia avevano l’abitudine di soffermarsi davanti alla grotta, in segno di venerazione e di culto per la Madonna”, si legge in una nota della diocesi, che ricorda la storia: “Il santuario si trova a poca distanza dal ponte d’Augusto. In seguito alla distruzione del ponte, il passaggio dei viandanti cambiò percorso, per cui la grotta con i suoi dipinti cadde nell’abbandono fino al 1714, quando un cacciatore la scoprì. Il vescovo di Narni, Francesco Saverio Guicciardi, nel 1722, decretò la costruzione della chiesa, su progetto dell’architetto Giovanbattista Giovannino detto il Battistini; nel 1728, il santuario venne consacrato dal vescovo Nicolò Terzago. La grotta, inglobata nel santuario, è ornata da un frontespizio ricco di un maestoso complesso di statue e altorilievi in stucco bianco, che riveste il fronte anteriore della grotta. Il monumentale apparato decorativo, in stile barocco, è opera dello scultore Michele Chiesa da Como”. In alto, al centro, “si staglia la figura della Vergine Maria che è assunta in cielo”.

Nei giorni della festa, da oggi al 12 settembre, ci sarà la recita del rosario meditato alle ore 17.15 e la messa alle ore 18, animata dalle comunità delle diverse parrocchie della vicaria di Narni: Sant’Antonio Narni scalo, Otricoli, Taizzano, Sante Rita e Lucia, concattedrale di Narni. Mercoledì 8 settembre, natività della beata Vergine Maria, le messe saranno celebrate alle ore 7.30, 9, 10.30, 18, con la testimonianza vocazionale dei diaconi Giuseppe Zen e Daniele Martelli che saranno presto ordinati sacerdoti. Giovedì 9 settembre nel santuario si terrà l’adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 20.

Domenica 12 settembre, solennità della Madonna del Ponte, alle ore 10.30 la messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali. Alle ore 18 la celebrazione con i sacerdoti della diocesi a conclusione del pellegrinaggio diocesano presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. Il pellegrinaggio, che trova le sue radici nella devozione mariana, nella cultura dell’amore, è divenuto un appuntamento di comunione e di condivisione dell’intera diocesi legato ad uno dei più importanti santuari mariani del territorio. Il cammino a piedi, promosso dal gruppo di Comunione e Liberazione partirà alle ore 13.45 dalla cattedrale di Terni, nell’osservanza delle disposizioni vigenti anti Covid-19.

Il programma culturale prevede per giovedì 9 settembre, alle ore 17.30, alla loggia degli Scolopi, la conferenza: “L’amicizia sociale: da un insieme dì persone a persone che stanno insieme. Il pensiero di Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti”. Venerdì 10 settembre, alle ore 17, visita guidata all’abbazia di San Cassiano con partenza dal santuario.