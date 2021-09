Diocesi: L’Aquila, domenica a Collemaggio l’ordinazione episcopale di mons. D’Angelo

Si svolgerà domenica 12 settembre, nella basilica di S. Maria di Collemaggio, la messa per l’ordinazione episcopale del vescovo ausiliare eletto dell’arcidiocesi di L’Aquila, mons. Antonio D’Angelo, finora rettore del Seminario regionale “S. Pio X”. La celebrazione vedrà come consacrante principale il card. Giuseppe Petrocchi. Assisterà alla messa di ordinazione il card. Enrico Feroci, nativo dell’arcidiocesi aquilana. La celebrazione sarà animata dal Coro diocesano giovanile “San Massimo” e dal Coro “San Bernardino”. Parteciperanno i vescovi della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, il clero aquilano, esponenti delle Istituzioni civili e militari, una delegazione di sacerdoti e fedeli, provenienti dalla diocesi di Termoli-Larino. Nel rispetto delle norme anti Covid, l’ingresso nella basilica di Santa Maria di Collemaggio sarà contingentato. L’arcidiocesi ha predisposto comunque un maxischermo sul piazzale antistante la basilica di Collemaggio da dove i fedeli che non riusciranno ad entrare in chiesa potranno seguire la celebrazione. Anche all’interno della basilica di San Bernardino da Siena (Aq) sarà possibile seguire la celebrazione attraverso un maxischermo, su cui sarà trasmessa la ripresa in diretta dall’emittente televisiva LaQtv Abruzzo (canale 73 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta anche sulle pagine Facebook “LaQtv Abruzzo” e “Chiesa di L’Aquila”.