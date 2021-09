Scuola: dati e statistiche sull’istruzione in Europa, nuova sezione del sito di Eurostat

“Dati e statistiche europee accessibili per insegnanti e studenti”: per il ritorno a scuola Eurostat presenta una nuova sezione del sito dedicata ai più giovani. Tra gli strumenti, Statistics 4 beginners, che spiega e presenta le statistiche con un linguaggio semplice. In questa sezione sono stati pubblicati tre nuovi articoli sui concetti di Bilancia dei pagamenti, Statistiche economiche strutturali e Statistiche economiche a breve termine. Mentre, nella parte dedicata all’istruzione, Education Corner, si può ricorrere a pubblicazioni interattive e strumenti per fare un confronto tra i Paesi. Inoltre, Eurostat e gli uffici di statistica nazionali hanno realizzato dei giochi che possono essere utilizzati dagli studenti. Infine, sul sito sono disponibili anche strumenti di e-learning con esercizi, dove è possibile testare le proprie conoscenze.