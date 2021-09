Fisc-Fidae: Roma, ieri incontro tra Ungaro, don Marraffa e Kaladich per creare sinergie e valorizzare buone prassi di scuole cattoliche e settimanali diocesani

Nella mattinata di ieri, lunedì 6 settembre, a Roma il presidente della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), Mauro Ungaro, e il vice presidente vicario, don Oronzo Marraffa, hanno incontrato Virginia Kaladich, presidente nazionale della Fidae. Durante l’incontro che si è tenuto presso la sede della Fidae (Federazione di scuole cattoliche), i presenti hanno condiviso “l’importanza e significatività della collaborazione tra le federazioni nel segno della comunione ecclesiale”, si legge in una nota diffusa oggi.

“È parso a tutti opportuno creare sinergie che – grazie al supporto reciproco – valorizzino tutte le buone prassi che le scuole cattoliche paritarie e i settimanali diocesani mettono in campo sul territorio in questo delicato frangente dedicato alla ripartenza dopo l’emergenza pandemica”, prosegue la nota.

Nel corso dell’incontro si sono collegati telefonicamente padre Gianni Epifani, direttore responsabile della rivista “Docete” della Fidae, e Vania De Luca, presidente nazionale dell’Ucsi.

Nelle prossime settimane i presidenti di Fidae e Fisc invieranno una lettera congiunta ai propri iscritti “per avviare sul territorio quei processi di collaborazione auspicati”.