Pellegrinaggio nazionale famiglie: Genova, sabato testimonianze e celebrazione con mons. Anselmi

In occasione della 14ª edizione del Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia che si terrà sabato 11 settembre, a Genova è stato organizzato un momento di riflessione e preghiera che si svolgerà nelle chiese e lungo le vie del centro storico. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 10 presso la cattedrale di San Lorenzo dove, dopo un momento di accoglienza e di presentazione della giornata, verranno raccontate tre esperienze. La prima esperienza verterà sulla “Bellezza del sacramento del matrimonio”. La seconda esperienza sarà su “La sfida dell’educazione dei figli”. Infine, l’ultima esperienza riguarderà “La famiglia ferita”. Al termine avrà inizio il cammino e la preghiera del Rosario della famiglia durante il quale i partecipanti raggiungeranno la basilica di Nostra Signora delle Vigne dove verranno accolti dal vescovo ausiliare di Genova, mons. Nicolò Anselmi. Seguiranno gli atti di affidamento a Maria per le famiglie, nel tempo del Covid-19, e dei bambini e dei ragazzi, alla vigilia del nuovo anno scolastico. Al termine lo stesso mons. Anselmi presiederà la celebrazione eucaristica. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per la famiglia della Cei, dall’Ufficio per la famiglia e la vita dell’arcidiocesi di Genova, dal Forum delle associazioni familiari e dal Rinnovamento nello Spirito in occasione dell’Anno della famiglia e in preparazione al X Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma nel giugno del prossimo anno.