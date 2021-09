Venezia 78: FEdS, domani la presentazione del libro “La morale del deseo. La dimensione etica dei film di Pedro Almodóvar” di Renato Butera

“È molto pericoloso vedere i miei film con una morale convenzionale: io ho la mia morale e così pure i miei film”. A dirlo è il regista spagnolo Pedro Almodóvar in occasione dell’uscita del suo sesto lungometraggio, “La legge del desiderio”, del 1987. Da questa particolare prospettiva è nata l’idea di approfondire in modo originale l’opera del regista, analizzata nel libro “La morale del deseo. La dimensione etica dei film di Pedro Almodóvar” (LAS) di Renato Butera, docente di Giornalismo e Linguaggi cinematografici della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana. La presentazione del volume si svolgerà domani, 7 settembre, in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nell’ambito dello spazio eventi della Fondazione Ente dello Spettacolo.

Che cos’è l’etica che Pedro Almodóvar reclama come “mia”? Tentare di trovarla e di delinearla è l’obiettivo del libro di Butera anche se “il cineasta non ha mai dato una definizione personale, propria, ma dall’analisi dei suoi film, di cui è sempre stato sceneggiatore, e dalle innumerevoli dichiarazioni rilasciate possiamo presumere che la descrizione più vicina alla sua sensibilità e formazione si possa ricavare da una definizione di Fernando Savater, filosofo spagnolo contemporaneo, rappresentativo di un pensiero laico vicino a quello del regista”, commenta l’autore. Savater, infatti, definisce l’Etica come “arte di vivere, come progetto ragionevole per armonizzare le esigenze sociali della libertà, come coscienza dell’autonomia responsabile, come riflessione critica sui valori istituzionalizzati”.

Una definizione condivisibile ma che nello specifico del cinema di Almodóvar rischia una “deriva individualistica che assume le caratteristiche proprie della postmodernità, riassumibili in un’etica personalizzata al punto di essere determinata dalle circostanze più che da fondamenti universali”, spiega Butera.

Tra le intenzioni del volume non è contemplata quella di “mettere a confronto la morale del regista con la morale convenzionale, né tantomeno suscitare il confronto/scontro di scuole etiche differenti”. Si vuole, invece, far affiorare i temi etici più frequenti, lasciando così che “a dare forza siano le stesse immagini con cui Pedro Almodóvar narra e comunica la sua visione del mondo”.

La vera protagonista, conclude Butera, è “la forza morale che, al di là del bene e del male, spinge gli esseri umani a muoversi verso scelte determinate dal cuore e dalla mente: la morale del deseo”.