Salute mentale: Fondazione Progetto Itaca, mercoledì si presentano a Milano l’evento nazionale “Tutti matti per il riso” e il nuovo progetto “Youth in Mind”

Nella cornice di “Inauguration days” presso Superstudio Maxi in via Moncucco 35 (Milano), Fondazione Progetto Itaca presenta mercoledì 8 settembre, alle 12, l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi “Tutti matti per il riso”.

L’evento, giunto alla VII edizione, porterà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre oltre 300 volontari nelle principali piazze italiane in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre per promuovere un’informazione corretta e sensibilizzare la comunità per superare lo stigma e il pregiudizio sulle patologie mentali.

Il 9 e il 10 ottobre “Tutti matti per il riso” sarà nelle principali piazze italiane e sarà possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca e sostenere le attività con una donazione, a fronte della quale verrà offerta una confezione da 1 chilo di riso Carnaroli o Ribe integrale.

In occasione della conferenza stampa verrà presentato il nuovo progetto “Youth in Mind” che si propone di sviluppare in 11 città d’Italia – Milano, Torino, Genova, Brescia, Parma, Bologna, Rimini, Firenze, Roma, Napoli e Campobasso – programmi di informazione, sensibilizzazione e supporto per la salute mentale durante l’adolescenza.