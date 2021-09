Diocesi: Ales-Terralba, il 19 settembre mons. Carboni presiederà la messa per la presa di possesso

È in programma per domenica 19 settembre, nella cattedrale di Ales, la celebrazione eucaristica con la quale mons. Roberto Carboni prenderà possesso della diocesi di Ales-Terralba. Lo scorso 3 luglio, il presule, che è anche arcivescovo metropolita di Oristano, è stato nominato vescovo di Ales-Terralba, di cui sino a quel momento era amministratore apostolico, unendo così le due sedi “in persona Episcopi”.

Durante la celebrazione, con inizio alle 18, verrà data lettura della bolla di nomina. “Pur tenendo conto delle normative anti-Covid tuttora vigenti, è attesa la partecipazione al sacro rito da parte dei presbiteri, dei diaconi e di una significativa rappresentanza del Popolo di Dio”, si legge in una nota firmata dal vicario generale di Ales-Terralba, don Piero Angelo Zedda.