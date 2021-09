Coronavirus Covid-19: Staiano (Sip), “con variante delta aumento di casi pediatrici”. Un poster per informare i genitori e favorire “un’adesione consapevole al vaccino”

I bambini con allergia o asma possono essere vaccinati contro il Covid-19? La vaccinazione può causare infertilità? È opportuno controllare gli anticorpi prima della vaccinazione? “La variante Delta sta facendo registrare un aumento dell’incidenza dei casi pediatrici. Noi pediatri vogliamo essere vicini ai genitori e agli adolescenti, favorendo una consapevole adesione alla vaccinazione, attraverso la corretta informazione e il contrasto alle fake news”. Così Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), spiega le ragioni del poster realizzato dalla Società per rispondere ad alcune delle domande più frequenti sulla vaccinazione Covid-19 nei bambini e negli adolescenti dai 12 anni in su. Il poster verrà distribuito a partire da questa settimana agli 11mila pediatri aderenti, in allegato al Magazine “Pediatria”, per essere appeso negli studi pediatrici, mentre la campagna social è già partita.