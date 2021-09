Covid-19 e scuola: Univ. Cattolica, il 9 settembre webinar Altems con Miozzo, Ricciardi e Villani su protocolli, strutture, monitoraggio e campagna vaccinale

Siamo pronti alla ripresa del nuovo anno scolastico fra la protezione della campagna vaccinale, il pericolo della variante che contagia soprattutto i giovani, in un panorama di strutture scolastiche con ancora grandi problemi strutturali e di monitoraggio e quasi il 10% pel personale scolastico non ancora vaccinato?

Questi i principali interrogativi ai quali risponderanno gli ospiti del webinar dal titolo “La gestione del rientro a scuola e le priorità per i giovani”, promosso dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica (Altems), che sarà trasmesso on line giovedì 9 settembre alle 16.30 e che potrà essere seguito collegandosi alla homepage del sito Internet del campus di Roma dell’Ateneo.

All’incontro, che sarà moderato dal giornalista Gerardo D’Amico e introdotto da Americo Cicchetti, direttore Altems, parteciperanno Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e presidente della World Federation of Public Health Associations (Wfpha), Alberto Villani, direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria generale e malattie infettive dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, e Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato tecnico scientifico nella prima fase dell’emergenza sanitaria.