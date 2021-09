Persone con disabilità: Ufficio Cei, oggi due laboratori online per “non sprecare la crisi” e “realizzare il progetto di vita”

Si terranno oggi, lunedì 6 settembre, dalle 17 alle 19, i laboratori online “Una crisi da non sprecare: come realizzare il progetto di vita”, riservati alle strutture residenziali per persone con disabilità e agli operatori pastorali. A promuovere l’iniziativa l’Ufficio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità, guidato da suor Veronica Amata Donatello. Dopo il saluto della religiosa, una sessione plenaria fino alle 17.30 tenuta da Roberto Franchini, docente del Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, accessibile in lingua dei segni e con servizio di sottotitolazione, cui seguirà la suddivisione dei partecipanti nei due laboratori/gruppi di studio (residenze per persone con disabilità e operatori pastorali) guidati da esperti.