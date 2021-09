Scozia: le scuole cattoliche si preparano alla Cop26. Si studia la Laudato si’. Istituti più “verdi”

Aumentano ogni giorno gli istituti cattolici scozzesi che hanno deciso di partecipare all’iniziativa “Laudato Si’ Schools Scotland”, lanciata da “Sces”, lo Scottish Catholic Education Service, il dipartimento scuole della Conferenza episcopale scozzese, in vista della Cop26. Per ottenere il materiale, che aiuta a prepararsi alla Conferenza sul clima, che si terrà a Glasgow dal 1° al 12 novembre, alla quale parteciperà anche, per qualche ora, Papa Francesco, occorre registrarsi sul sito apposito (https://sces.org.uk/laudato-si-schools-scotland-register-now/). Sono già 180, quasi la metà delle 363 scuole primarie e secondarie gestite dalla Chiesa cattolica, che lo hanno fatto, fino ad oggi, ma il loro numero continua ad aumentare. Il programma, proposto da “Laudato Si’ Schools Scotland”, comprende diverse fasi, radicate nell’enciclica di Papa Francesco che, in questo momento, centinaia di studenti cattolici stanno leggendo, concentrandosi, in particolare, su dodici citazioni del documento. Il materiale, messo a disposizione da Sces, comprende anche suggerimenti pratici su come rendere le scuole più “verdi”, per esempio incoraggiando più alunni a usare i trasporti pubblici e la scuola a riciclare meglio, e un poster sul quale si può registrare il progresso fatto mese dopo mese. Nell’ultima fase del programma la scuola fa il punto su quali cambiamenti è riuscita a introdurre grazie allo studio dell’enciclica “Laudato si’”.