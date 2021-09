Scuola: Articolo 26, l’11 settembre a Todi il convegno nazionale “Educare per il domani”. Franco Nembrini chiuderà la giornata con un “viaggio” in compagnia di Dante

Alla vigilia della riapertura della scuola, anche quest’anno piena di interrogativi, torna l’11 settembre a Todi (Perugia) “Educare per il domani”, l’appuntamento nazionale ideato dall’associazione di genitori Articolo 26 sui temi della scuola e dell’educazione rivolto a famiglie, educatori e studenti, con il patrocinio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Tanti i temi trattati per interrogarsi sulla società post Covid che attende i nostri giovani e tanti gli ospiti di altissimo livello: dal presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, al pedagogista Giorgio Chiosso, alla sociologa Luisa Ribolzi a Charles Glenn, docente emerito della Boston University ed esperto mondiale di scuola, che parteciperà in diretta dagli Stati Uniti, e tanti altri ospiti ancora.

Ospite d’onore e madrina dell’evento Giusy Buscemi, attrice e giovane mamma, interprete di fiction di successo come “A un passo dal cielo” e “Doc 2”, prossimamente sugli schermi della Rai.

Quest’anno l’appuntamento – che si svolgerà negli spazi del teatro comunale di Todi – ospiterà un “evento nell’evento”. In occasione del settecentenario della morte di Dante, infatti, chiuderà la giornata Franco Nembrini, saggista e educatore, celebre per i suoi scritti e le sue interpretazioni della Divina Commedia, tra cui le recenti edizioni di Mondadori, che proporrà un emozionante viaggio in compagnia di un Dante unico, capace di parlare ancora in modo vibrante e attuale agli uomini, giovani e meno giovani, del ventunesimo secolo.