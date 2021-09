Diocesi: Carpi, inaugurata da mons. Castellucci una nuova struttura prefabbricata a Fossoli

È stata inaugurata ieri, 5 settembre, alla presenza del vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, la nuova struttura prefabbricata allestita presso la parrocchia di Fossoli. Si tratta, riferisce il settimanale della diocesi di Carpi, “Notizie”, di uno spazio a disposizione della comunità, non solo per svolgere le celebrazioni eucaristiche, potendo contare su un maggior numero di posti nel rispetto delle norme anti-Covid, ma anche per attività culturali e ricreative. Erano presenti alla celebrazione, accanto al vescovo e a don Anand Nikarthil, amministratore parrocchiale, il vicario generale mons. Ermenegildo Manicardi, l’assessore Marco Truzzi in rappresentanza del Comune di Carpi e molti dei donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi. Al termine della celebrazione eucaristica il vescovo ha benedetto la struttura e salutato ancora una volta i parrocchiani di Fossoli in occasione della sua prima visita alla Comunità, che cade a pochissimi giorni dall’avvio della Sagra parrocchiale che si svolgerà dall’8 al 12 settembre, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza. Ciò anche grazie alla nuova tensostruttura che potrà accogliere più persone rispetto a quanto era possibile negli anni precedenti. “Questa inaugurazione è stata la prima occasione per avere il vescovo tra noi, nella nostra parrocchia – ha dichiarato don Nikarthil –, in quanto dal terremoto del 2012 in poi anche le celebrazioni delle cresime si sono svolte altrove per mancanza di uno spazio adeguato, che potesse accogliere tutti. Così è stato per il Natale, la Pasqua e tanti altri momenti importanti per la Comunità. Per noi questa struttura non è solo uno spazio aggiuntivo ma un nuovo inizio, che ci consentirà di incrementare le nostre attività potendo consentire la partecipazione di più persone, come abbiamo potuto sperimentare anche oggi: finalmente la gioia di poter accogliere tutti e di poterci ritrovare tutti insieme come vera comunità”. A contribuire alla nuova struttura anche la Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.