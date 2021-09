Cultura: Bergamo, da domani il XXVII convegno degli archivisti ecclesiastici

Si terrà da domani al 10 settembre, presso il Seminario diocesano “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, il XXVII convegno di studio degli archivisti ecclesiastici sul tema “Archivi tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze”.

L’evento è promosso dall’Associazione archivistica ecclesiastica (Aae), un sodalizio internazionale riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede, a cui sono iscritti archivisti, ecclesiastici e laici.

Impegnata a promuovere la missione degli archivisti della Chiesa nel mondo, l’Aae tiene convegni dal 1957. Le quattro giornate di studio sono rivolte agli archivisti ecclesiastici e a tutti coloro che hanno oggi la responsabilità dell’educazione delle giovani generazioni.

“Soprattutto in seguito all’esplosione della pandemia di Covid-19, la storia della didattica archivistica si trova di fronte a sfide di grande attualità come l’apertura al digitale, l’educazione al patrimonio culturale e ambientale, l’interculturalità. Nello specifico, per l’archivistica ecclesiastica questo si traduce anche nel fondamentale impegno da profondere nella cultura religiosa e nell’evangelizzazione in un mondo secolarizzato”, si legge in una nota.

Il convegno di Bergamo vuole essere “un’occasione di riflessione e confronto di esperienze nazionali e internazionali sul ruolo sociale ed educativo degli archivi ecclesiastici nella formazione scolastica, universitaria, oltre che in quella catechetica e pastorale, nell’ottica di continuare a costruire convergenze e intrecci tra il mondo della scuola, della ricerca e della responsabilità civile ed ecclesiale, allo scopo di trasformare la memoria in un’eredità viva e profetica”.

Martedì 7 settembre introdurrà i lavori mons. Ernesto Rascato, vice presidente dell’Aae, mentre la prolusione sarà affidata al card. José Tolentino de Mendonça, archivista bibliotecario di Santa Romana Chiesa, che interverrà sul tema “Gli archivi: risorsa pastorale per educare alla fede”. Tra gli altri relatori, mons. Francesco Beschi, mons. Valerio Pennasso, Annalisa Rossi, Patrizia Graziani, Fabio Bombardieri. La relazione conclusiva di venerdì 10 sarà a cura di mons. Carlos Moreira Azevedo, delegato del Pontificio Consiglio per la cultura.

Patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Cultura, dal Pontificio Comitato di scienze storiche, dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, il convegno sarà anche l’occasione per commemorare – a quasi due anni dalla sua scomparsa – il compianto mons. Gaetano Zito, presidente dell’Associazione archivistica ecclesiastica, con il ricordo di mons. Salvatore Palese, presidente onorario dell’Associazione.