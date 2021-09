Libri: Terlizzi, dal 17 al 19 settembre la Fiera “Lettori alla pari”

Dal 17 al 19 settembre a Terlizzi avrà luogo la Fiera “Lettori alla pari”. Ideata e promossa dalle “edizioni la meridiana” è la prima Fiera dedicata all’accessibilità alla lettura. Tre giorni, oltre 21 incontri, laboratori, mostre e seminari, esperienze di lettura sensoriale, percorsi di conoscenza su modi e tecniche perché la lettura possa essere una esperienza accessibile e inclusiva.

Tra gli editori presenti con i loro libri accessibili, Erickson, Carthusia, Terre di mezzo, Uovonero, Sinnos Auxilia, Bertoni, Beisler editore, BiancoNero, Camelozampa, Homlessbook, Puntidivista, Storie cucite.

Diverse le associazioni presenti che si occupano di accessibilità e inclusione alla lettura: l’Aid (Associazione italiana dislessici), l’Ans (Associazione nazionale subvedenti), la cooperativa Accaparlante con l’esperienza della sua biblioteca di quartiere accessibile, l’associazione Cerpa Italia onlus, CulturAbile, l’associazione “Il Proteo”, la Cooperativa Logogenia, If Informazione facile, la Fondazione Radiomagica con le sue mappe parlanti.

Sono tre gli eventi serali totalmente accessibili a un pubblico non vedente e non udente: il reading teatrale “A Said piaceva il mare”, con Riccardo Spagnuolo, Attilio Palumbo, Claudio Imprudente e Roberto Parmeggiani; lo spettacolo teatrale “Le avventure del piccolo burattino” della compagnia Li.Fra; “Musica in gioco” con l’orchestra del maestro Andrea Gargiulo.

Come evento collaterale, in anteprima nazionale dell’edizione 2021, la mostra “Vietato non Sfogliare”, curata da Area onlus, con oltre 100 libri italiani e stranieri ad alta accessibilità per ragazzi.

Qui il link al programma della Fiera. Info: pagina Facebook del progetto. La partecipazione ai seminari, laboratori è gratuita. Per l’ingresso alla Fiera e ai primi 2 eventi serali cliccare a questo link.